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Выборы - 2022

Новости 10:16

Наблюдателю в поселке Тельмана пришлось покупать стул

фото ЗакС политика Наблюдателю в поселке Тельмана пришлось покупать стул

В поселке имени Тельмана, где 10 сентября началось голосование на муниципальных выборах, обнаружился дефицит стульев, о чем сообщили "Наблюдатели Петербурга" в своем Telegram-канале. С таким обстоятельством наблюдатели столкнулись на УИК №959. Примечательно, что страдают от этого даже члены избиркома.

"Сидят только те члены УИК, которые выдают бюллетени", - говорится в сообщении.

Непредвиденная ситуация побудила наблюдателя приобрести стул в гипермаркете и принести его на участок.

Накануне стало известно, что с выборов в поселке добровольно снялись три кандидата-самовыдвиженца, двое из которых - действующие муниципальные депутаты.


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