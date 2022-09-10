Памфилова заявила об отсутствии DDoS-атак на ресурсы ЦИК в ходе голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рассказала о кибербезопасности систем своего ведомства в ходе голосования на выборах, которое в 26 регионах стартовало накануне утром.

"За период с начала голосования до 8 утра 10 сентября средствами защиты интернет-портала ЦИК было зафиксировано и заблокировано 79 потенциально опасных воздействий высокой степени критичности, DDOS-атак за прошедшие сутки не зафиксировано", - приводит ее речь официальный Telegram-канал Центризбиркома.

Оценивая ход дистанционного электронного голосования (ДЭГ), Памфилова доложила о пятнадцати "воздействиях" из-за границы, которые имели, по ее словам, большую степень "критичности". В частности, попытки совершить DDoS-атаку, по данным чиновницы, предпринимались из стран Балтии, но были пресечены. В целом Центризбирком констатировал стабильную работу системы ДЭГ.

Отметим, что в преддверии выборов Памфилова рассказывала о десятках тысяч хакерских атак на сайт своего ведомства, зафиксированных с начала лета.