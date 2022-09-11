В Ленобласти за первый день муниципальных выборов проголосовали менее 5,5 тысячи человек

В первый день голосования на выборах в муниципалитеты Ленинградской области на избирательные участки пришли 7,24% избирателей, рассказали 11 сентября в администрации региона. В абсолютных цифрах это 5 361 человек.

Леноблизбирком не заметил нарушений по итогам первого дня. "Считаю, что он прошел организованно и достаточно спокойно, при хорошей активности наших избирателей. Сбоев в работе Комплексов обработки избирательных бюллетеней не было, на участках работали наблюдатели, журналисты", — заявил глава областной избирательной комиссии Михаил Лебединский.

В субботу и воскресенье в Ленобласти проходят выборы депутатов в 16 муниципальных образованиях на территории Всеволожского, Выборгского, Гатчинского, Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского и Тосненского районов, а также в Сосновом Бору. За 64 мандата здесь борются свыше 200 кандидатов от восьми политических партий или же баллотирующихся в порядке самовыдвижения.

На муниципальных довыборах в Петербурге явка за первые два часа составила 1 630 человек.