ЧПРГ от "Яблока" хотят отстранить от работы на участке из-за телефона

Участковая избирательная комиссия № 254 в МО "Шувалово-Озерки" хочет отстранить члена УИК, назначенного от "Яблока". По словам главы Горизбиркома Максима Мейксина, член УИК якобы мог фотографировать списки избирателей, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Председатель ГИК продемонстрировал на брифинге фотографии, на которых видно, что мужчина сидит за столом с книгой избирателей и мобильным телефоном. Со слов Мейксина, на фото член комиссии с правом решающего голоса от "Яблока" и ему неоднократно делали замечания, на что он не реагировал.

- Это прямое нарушение федерального закона с точки зрения такой работы со списками избирателей. В связи с тем, что он не реагирует на просьбы председателя прекратить соответствующую деятельность, единственная возможность — подача иска в суд о прекращении его деятельности на избирательном участке, - рассказал Мейксин.

Председатель УИК № 254 Елизавета Архипова не стала давать ЗАКС.Ру комментариев об этом, поскольку, по ее словам, не смогла убедиться по телефону, что разговаривает с журналистом.

Константин Леньков