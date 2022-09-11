В СПЧ насчитали шесть нарушений на выборах по всей России

С начала выборов в российских регионах подтвердилось только шесть случаев нарушения электорального процесса, заявил 11 сентября член Совета по правам человека Александр Брод. По его утверждениям, всего за это время экспертный центр ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) совместно с мониторинговой группой СПЧ насчитали 24 тысячи жалоб, связанных с голосованием.

"На данный момент на Карту НОМ поступило порядка 24 тысяч сообщений. Информация позволяет сделать вывод, что избирательные процедуры проходят без грубых нарушений и срывов. <...> Всего за три дня голосования выявили шесть нарушений, которые на данный момент подтверждены", — приводит слова Брода РИА "Новости".

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что сообщения о нарушениях на выборах поступили за два дня в ЦИК только из 10 регионов.

Выборы в России проходят сегодня в 82 регионах, включая Петербург. В Северной столице идут довыборы депутатов в городские муниципалитеты. По сообщению Горизбиркома, к 15:00 явка составила 5,82% от числа избирателей. В абсолютных цифрах это 14 440 человек.