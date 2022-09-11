Жалобы на проведение выборов поступили из 10 регионов, заявила Памфилова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала 11 сентября, что за два дня голосования в ЦИК поступили жалобы на возможные нарушения на выборах лишь из 10 российских регионов, передает РИА "Новости". Всего выборы проходят в 82 регионах страны.

"Из 82 регионов, где проходят выборы, информация о каких-то эксцессах, нарушениях поступила из десяти регионов. Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало", — сообщила председатель ЦИК на брифинге о ходе выборов.

Говоря о ходе кампании, Памфилова высказалась, что та "проходит спокойно, но при этом оживленно и конкурентно", цитирует главу Центризбиркома РИА "Новости".

Также Памфилова высказалась против подведения итогов выборов до 14 сентября. Свою позицию она объяснила желанием, "чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены" до подведения итогов.

В воскресенье в Петербурге проходят дополнительные выборы депутатов в 17 муниципалитетах, участие в них принимают 205 кандидатов. К полудню на избирательные участки пришли 6 446 избирателей, согласно данным Горизбиркома.