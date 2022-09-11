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Выборы - 2022

Новости 13:12

Жалобы на проведение выборов поступили из 10 регионов, заявила Памфилова

фото ЗакС политика Жалобы на проведение выборов поступили из 10 регионов, заявила Памфилова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала 11 сентября, что за два дня голосования в ЦИК поступили жалобы на возможные нарушения на выборах лишь из 10 российских регионов, передает РИА "Новости". Всего выборы проходят в 82 регионах страны.

"Из 82 регионов, где проходят выборы, информация о каких-то эксцессах, нарушениях поступила из десяти регионов. Из 72 оставшихся регионов, где проходят выборы, таких сообщений вообще не поступало", — сообщила председатель ЦИК на брифинге о ходе выборов.

Говоря о ходе кампании, Памфилова высказалась, что та "проходит спокойно, но при этом оживленно и конкурентно", цитирует главу Центризбиркома РИА "Новости".

Также Памфилова высказалась против подведения итогов выборов до 14 сентября. Свою позицию она объяснила желанием, "чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены" до подведения итогов.

В воскресенье в Петербурге проходят дополнительные выборы депутатов в 17 муниципалитетах, участие в них принимают 205 кандидатов. К полудню на избирательные участки пришли 6 446 избирателей, согласно данным Горизбиркома.


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