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Выборы - 2022

Новости 12:45

Памфилова: Итоги выборов глав регионов и депутатов заксобраний следует подводить не раньше 14 сентября

фото ЗакС политика Памфилова: Итоги выборов глав регионов и депутатов заксобраний следует подводить не раньше 14 сентября

Руководитель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что подводить итоги общероссийской выборной кампании следует не ранее 14 сентября. Заявление главы инстанции приводит пресс-служба ЦИК.

Уточняется, что речь идёт только о выборах региональных глав и депутатов законодательных собраний, которые проходят в 18 субъектах РФ.

"Уважаемые коллеги, все вы получили мое письмо с рекомендацией не подводить итоги выборов раньше 14 сентября. Вы знаете, как мы очень трепетно и внимательно относимся к тому, чтобы все поступившие жалобы и обращения были внимательнейшим образом рассмотрены перед тем, как комиссии будут подводить итоги выборов", - высказалась глава Центризбиркома, добавив, что времени до ближайшей среды должно хватить для подачи жалоб, если таковые возникнут.

Отметим, что в Петербурге проходят довыборы в городские муниципалитеты. По состоянию на 11:00 в электоральном событии приняли участие 1630 человек. Всего в городе открыты 124 избирательных участка. На них предстоит выбрать 38 депутатов в 17 муниципальных советах. Глава петербургского Горизбиркома Максим Мейксин спрогнозировал явку в 15% на сегодняшних довыборах в муниципалитеты.


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