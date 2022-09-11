В областном Кузьмолово ЧПРГ выдал бюллетень избирателю с пропиской в Петербурге

Член УИК № 143 в поселке Кузьмолово Ленинградской области выдал бюллетень избирателю, не имеющему права голосовать на этом участке, сообщили 11 сентября "Наблюдатели Петербурга" в своем Telegram-канале. Как уточнил портал 47news, пришедший на избирательный участок гражданин оказался прописан в Петербурге и потому не имел права участвовать в выборах.

Заметившие нарушение наблюдатели потребовали заменить нарушившего закон члена избиркома, но безуспешно. Как сообщили "Наблюдатели Петербурга", "комиссия отказалась провести замену, ссылаясь на отсутствие решения суда". В свою очередь, глава УИК Анатолий Иванов в беседе с 47news посетовал на нехватку членов комиссии, из-за которой каждый из них на счету.

Наблюдатели подали заявление в УИК и правоохранителям. Получившего бюллетень петербуржца увезли в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось о том, что в областном поселке Тельмана наблюдателя уже второй день одолевают спам-звонки и рассылки.