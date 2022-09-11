На Красной площади задержали пикетчика, выступавшего за выборы без нарушений

Полиция в Москве задержала пикетчика Родиона Стерликова, который вышел на Красную площадь с плакатом в поддержку честных выборов, передает вечером 11 сентября "ОВД-Инфо"*. Как рассказал правозащитникам активист, неравнодушие к электоральному процессу обернулось для него поездкой в отдел полиции "Китай-город".

Ранее в Петербурге была задержана активистка Вероника Акманова, вставшая на Невском в одиночный пикет с требованием проведения честных выборов. К настоящему моменту ее уже выпустили из отдела полиции с протоколом о нарушении коронавирусных ограничений.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

Фото: unsplash