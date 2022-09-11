Явка на муниципальных довыборах в Петербурге увеличилась до 8,04%

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин сообщил, что явка на дополнительных выборах депутатов муниципальных образований города составляет 8,04%, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Данные озвучены на 18:00 часов, уточнил Мейксин. По его словам, всего в Петербурге на это время проголосовало 19 936 человек.

Самая высокая явка сохраняется в МО "Город Зеленогорск". Там свои голоса отдали уже 23,12% от внесённых в списки избирателей.

Наименьшая явка сохраняется в 168-м избирательном округе МО "Невский округ". На этой территории в голосовании приняло участие 4,38% от внесенных в списки избирателей, добавил Мейксин.

Напомним, на 15:00 часов явка составляла 5,82%. Это 14 440 человек.

Дополнительные выборы проходят в 17 муниципальных образованиях Петербурга. На них "разыгрываются" 38 мандатов.

София Саттарова