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Выборы - 2022

Муниципал 19:09

Мейксин надеется преодолеть планку в 10% по явке на довыборах

фото ЗакС политика Мейксин надеется преодолеть планку в 10% по явке на довыборах

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин отметил, что наблюдается наплыв избирателей на участки для голосования, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Об этом он заявил на вечернем брифинге 11 сентября.

 ⁃ То, что мы видим по системе видеонаблюдения, стали с дач приезжать избиратели. Поэтому уверен, что, с прогнозом, 10% явку мы преодолеем, - сказал Мейксин. 

Он уточнил, что на 18:00 часов явка составила 8,04%. В самом начале дня выборов Мейксин заявил, что ожидает явку в 15%. 

Напомним, в Петербурге проходят дополнительные выборы в 17 муниципальных образованиях. Ряду избирателей предстоит выбрать 38 новых депутатов.

София Саттарова


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