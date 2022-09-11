Мейксин надеется преодолеть планку в 10% по явке на довыборах

Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин отметил, что наблюдается наплыв избирателей на участки для голосования, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Об этом он заявил на вечернем брифинге 11 сентября.

⁃ То, что мы видим по системе видеонаблюдения, стали с дач приезжать избиратели. Поэтому уверен, что, с прогнозом, 10% явку мы преодолеем, - сказал Мейксин.

Он уточнил, что на 18:00 часов явка составила 8,04%. В самом начале дня выборов Мейксин заявил, что ожидает явку в 15%.

Напомним, в Петербурге проходят дополнительные выборы в 17 муниципальных образованиях. Ряду избирателей предстоит выбрать 38 новых депутатов.

София Саттарова