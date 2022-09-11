МВД возбудило восемь уголовных дел в связи с выборами

На сентябрьских выборах в России не было выявлено серьезных нарушений, способных повлиять на электоральный процесс, сообщило 11 сентября ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Михаила Давыдова.

По заявлению Давыдова, всего МВД возбудило восемь уголовных дел, связанных с выборами. Кроме того, министерство выявило 156 административных правонарушений.

"Нарушений, способных повлиять на выборы, не зарегистрировано", — резюмировал представитель МВД. По его словам, основная часть выявленных нарушений касалась незаконного распространения или нарушения агитационных материалов, а заодно и умышленного повреждения либо уничтожения печатных материалов, относящихся к выборам.

Ранее сообщалось, что в Москве члену избирательной комиссии от КПРФ потребовалась врачебная помощь после избиения.