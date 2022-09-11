"Единая Россия" лидирует на выборах в МО №7, "Невской заставе" и "Оккервиле"

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин вечером 11 сентября озвучил промежуточные итоги голосования на участках, где действовали комплексы обработки бюллетеней.

В МО № 7 на Васильевском острове, по его словам, уже обработали результаты голосования по четырем из семи участкам. Лидируют два представителя "Единой России": у Светланы Филипповой 52,7%, у Андрея Гурчина – 49,08%.

Также озвучены предварительные итоги голосования в двух муниципалитетах Невского района. В МО "Оккервиль" после обработки результатов на трех из пяти участков впереди единороссы Вадим Кучер (44,64%) и Егор Иваков (41,28%).

В МО "Невская застава" пока доступны данные по одному из шести участков. Первым идет представитель "Единой России" Егор Дрозд с 51,91%. Вторым идет лидер петербургского отделения ЛДПР Сергей Котельников. У него 41,98%.

Результаты по МО № 15, МО "Большая Охта" и городу Ломоносов ожидаются в ближайшее время.

Огласить окончательные итоги выборов в Горизбиркоме пообещали к 10 часам утра.