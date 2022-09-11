Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Муниципал 22:32

"Единая Россия" лидирует на выборах в МО №7, "Невской заставе" и "Оккервиле"

фото ЗакС политика "Единая Россия" лидирует на выборах в МО №7, "Невской заставе" и "Оккервиле"

Глава Санкт-Петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин вечером 11 сентября озвучил промежуточные итоги голосования на участках, где действовали комплексы обработки бюллетеней.

В МО № 7 на Васильевском острове, по его словам, уже обработали результаты голосования по четырем из семи участкам. Лидируют два представителя "Единой России": у Светланы Филипповой 52,7%, у Андрея Гурчина – 49,08%.

Также озвучены предварительные итоги голосования в двух муниципалитетах Невского района. В МО "Оккервиль" после обработки результатов на трех из пяти участков впереди единороссы Вадим Кучер (44,64%) и Егор Иваков (41,28%).

В МО "Невская застава" пока доступны данные по одному из шести участков. Первым идет представитель "Единой России" Егор Дрозд с 51,91%. Вторым идет лидер петербургского отделения ЛДПР Сергей Котельников. У него 41,98%.

Результаты по МО № 15, МО "Большая Охта" и городу Ломоносов ожидаются в ближайшее время. 

Огласить окончательные итоги выборов в Горизбиркоме пообещали к 10 часам утра.   


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Невская застава
Пока еще нет голосов...
МО Оккервиль
Пока еще нет голосов...
МО №7

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама