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Выборы - 2022

Муниципал 23:43

Педагог-единоросс победил на довыборах в Ломоносове

фото ЗакС политика Педагог-единоросс победил на довыборах в Ломоносове

Представлявший "Единую Россию" педагог-организатор школы № 602 Кирилл Шарга занял первое место на дополнительных выборах в местный совет города Ломоносова. Итоги подсчета голосов на всех трех участках опубликовал в своем Telegram-канале его соперник, самовыдвиженец Игорь Шлыков.

Шарга заручился поддержкой 515 избирателей. На втором месте со 188 голосами представительница собственников жилья ЖК "Ломоносовъ" Нина Родина. Она выдвигалась от "Справедливой России – За правду". Шлыков третий со 165 голосами.

Два других кандидата получили менее 100 голосов каждый.

Напомним, дополнительные выборы в местные советы состоялись в 17 муниципалитетах Петербурга. Победу в МО "Большая Охта" одержала экс-депутат ЗакСа Мария Щербакова. В большинстве остальных округов также лидируют единороссы.  


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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МО Город Ломоносов

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