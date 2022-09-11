Педагог-единоросс победил на довыборах в Ломоносове

Представлявший "Единую Россию" педагог-организатор школы № 602 Кирилл Шарга занял первое место на дополнительных выборах в местный совет города Ломоносова. Итоги подсчета голосов на всех трех участках опубликовал в своем Telegram-канале его соперник, самовыдвиженец Игорь Шлыков.

Шарга заручился поддержкой 515 избирателей. На втором месте со 188 голосами представительница собственников жилья ЖК "Ломоносовъ" Нина Родина. Она выдвигалась от "Справедливой России – За правду". Шлыков третий со 165 голосами.

Два других кандидата получили менее 100 голосов каждый.

Напомним, дополнительные выборы в местные советы состоялись в 17 муниципалитетах Петербурга. Победу в МО "Большая Охта" одержала экс-депутат ЗакСа Мария Щербакова. В большинстве остальных округов также лидируют единороссы.