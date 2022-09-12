На общероссийских выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала предварительные данные по выборам губернаторов в регионах. Так, к утру 12 сентября большинство голосов получили либо действующие, либо врио глав субъектов РФ.

Предварительная сводка выглядит следующим образом, в лидерах:

действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов;

глава Карелии Артур Парфёнчиков;

глава Новгородской области Андрей Никитин;

врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев;

врио губернатора Рязанской области Павел Малков;

губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;

врио главы Тамбовской области Максим Егоров;

врио губернатора Томской области Владимир Мазур;

врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев;

глава Удмуртии Александр Бречалов;

глава Бурятии Алексей Цыденов;

врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин;

врио главы Кировской области Александр Соколов;

врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

Из приведённого выше списка только Евраев и Зайцев являются кандидатами-самовыдвиженцами, остальные же — представители "Единой России".

Напомним, что выборы губернаторов и депутатов заксобраний в России проходили с 9 по 11 сентября в 82 субъектах РФ. Как это было в Петербурге, — читайте в материале ЗАКС.Ру.