На общероссийских выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала предварительные данные по выборам губернаторов в регионах. Так, к утру 12 сентября большинство голосов получили либо действующие, либо врио глав субъектов РФ.
Предварительная сводка выглядит следующим образом, в лидерах:
- действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов;
- глава Карелии Артур Парфёнчиков;
- глава Новгородской области Андрей Никитин;
- врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев;
- врио губернатора Рязанской области Павел Малков;
- губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;
- врио главы Тамбовской области Максим Егоров;
- врио губернатора Томской области Владимир Мазур;
- врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев;
- глава Удмуртии Александр Бречалов;
- глава Бурятии Алексей Цыденов;
- врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин;
- врио главы Кировской области Александр Соколов;
- врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.
Из приведённого выше списка только Евраев и Зайцев являются кандидатами-самовыдвиженцами, остальные же — представители "Единой России".
Напомним, что выборы губернаторов и депутатов заксобраний в России проходили с 9 по 11 сентября в 82 субъектах РФ. Как это было в Петербурге, — читайте в материале ЗАКС.Ру.