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Выборы - 2022

Новости 9:22

На общероссийских выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

фото ЗакС политика На общероссийских выборах губернаторов лидируют действующие главы регионов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала предварительные данные по выборам губернаторов в регионах. Так, к утру 12 сентября большинство голосов получили либо действующие, либо врио глав субъектов РФ.

Предварительная сводка выглядит следующим образом, в лидерах:

  • действующий губернатор Калининградской области Антон Алиханов;
  • глава Карелии Артур Парфёнчиков;
  • глава Новгородской области Андрей Никитин;
  • врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев;
  • врио губернатора Рязанской области Павел Малков;
  • губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;
  • врио главы Тамбовской области Максим Егоров;
  • врио губернатора Томской области Владимир Мазур;
  • врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев;
  • глава Удмуртии Александр Бречалов;
  • глава Бурятии Алексей Цыденов;
  • врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин;
  • врио главы Кировской области Александр Соколов;
  • врио главы Марий Эл Юрий Зайцев.

Из приведённого выше списка только Евраев и Зайцев являются кандидатами-самовыдвиженцами, остальные же — представители "Единой России".

Напомним, что выборы губернаторов и депутатов заксобраний в России проходили с 9 по 11 сентября в 82 субъектах РФ. Как это было в Петербурге, — читайте в материале ЗАКС.Ру.


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