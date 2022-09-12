Вице-губернатор Ленобласти Данилюк обвинила "представителей коммунистических движений" в провокациях на выборах

Вице-губернатор Ленобласти Анна Данилюк, курирующая внутреннюю политику, высказалась о прошедших 10-11 сентября муниципальных выборах, передает в понедельник пресс-служба региональной администрации. Чиновница заявила, что в целом выборы прошли "без сбоев, четко и организованно", а исключением стали лишь "грубые провокации" со стороны "представителей коммунистических движений".

"Все факты вмешательства в избирательный процесс, связанные с возможным подкупом избирателей, вовлечением третьих лиц для так называемой "силовой поддержки", другие нарушения действующего законодательства, допущенные кандидатами от одной из парламентских партий и их сторонниками, были задокументированы, все материалы переданы в правоохранительные органы", — заявила Данилюк. Вице-губернатор выразила уверенность, что "по каждому факту будет проведена самая тщательная проверка и дана принципиальная правовая оценка".

Не называя партию, о которой идет речь, Данилюк заявила о невозможности "безнаказанно попирать нормы закона, вводить избирателей в заблуждение, пытаться силой навязать своих кандидатов". "Печально, если одна из этих партий прибегает к методам "внесистемной оппозиции", становится на путь деструктивной борьбы, не имеющей ничего общего ни с демократией, ни с парламентаризмом", — резюмировала она.

При этом, комментируя итоги выборов, Данилюк отметила факт победы в большинстве случаев кандидатов от "Единой России". Этот факт навел ее на мысль, что "жители региона видят конкретные дела, достижения ― и судят именно по ним, а не по лозунгам и обещаниям".

Накануне портал 47news сообщал о едва не случившейся в областном поселке Кузьмолово массовой драке с участием приблизительно сотни мужчин спортивного вида. По информации издания, причиной возмущений стало голосование на местных выборах избирателей без прописки. При этом кандидат от КПРФ Дмитрий Звонков якобы заявил, что многие недовольные граждане были "приглашены" им.

По итогам прошедших выборов большинство муниципальных мандатов досталось ставленникам "Единой России" не только в Ленобласти, но и в Петербурге. Здесь кандидаты от ЕР получили 34 депутатских кресла из 38.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"