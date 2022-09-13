"Мэрия подло вбросила за меня голоса на ДЭГ": В Москве избранная депутат от КПРФ задумалась о сдаче мандата

Победившая на муниципальных выборах в Москве кандидат от КПРФ Дарья Багина трагически отнеслась к полученному результату и задумалась о сдаче мандата, следует из сообщения в Telegram-канале политика. Причиной стали голоса, полученные посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Мне приходит сегодня с утра очень много поздравлений, но поздравлять меня не с чем. Мэрия подло вбросила за меня голоса на ДЭГ", — написала Багина 12 сентября.

По словам коммунистки, результат голосования она не признает и не считает полученный мандат легитимным. "Мне во многом ещё предстоит разобраться, чтобы понять, зачем это было нужно властям и что лично мне делать с этим: разменной монетой я становиться не хочу", — заявила она.

В комментарии Telegram-каналу "Осторожно, новости" Багина поведала о своих подозрениях, что решающий вклад в ее победу оказало электронное голосование, против которого она сама выступала. "Я год потратила на то, чтобы дискредитировать дистанционное голосование. Я считаю, что моя победа именно из-за ДЭГ — это попытка подставить молодого политика", — предположила Багина, допустив возможность сдачи мандата. Окончательное решение она намерена принять после консультаций с однопартийцами.

Напомним, в ходе сентябрьских выборов московские коммунисты жаловались на масштабные накрутки голосов с использованием ДЭГ.

Фото: Telegram-канал Дарьи Багиной