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Новости 13:59

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение закона об иноагентах

фото ЗакС политика В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за нарушение закона об иноагентах

Группа депутатов из комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона об ужесточении наказания за нарушение деятельности иностранных агентов. Граждан, включённых в данный реестр, предлагается штрафовать до 1 млн рублей, а за злостные нарушения закона предусматривается уголовная ответственность.

"События последних дней, когда общественные наблюдатели фиксировали многочисленные нарушения иноагентами российского законодательства, включая распространение фейков о выборах, призывов портить бюллетени и т.д., говорят об необходимости совершенствования правового регулирования их деятельности", — высказался, презентуя инициативу, один из её авторов, депутат Василий Пискарёв у себя в Telegram-канале.

Положения Кодекса об административных правонарушениях об ответственности для иностранных агентов предполагают штрафы от 2 тысяч до 1 млн рублей. За систематическое уклонение от исполнения закона "провинившемуся" может грозить до 2 лет колонии.

В середине июля Владимир Путин подписал закон о контроле за деятельностью иноагентов.


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