Депутата МО "Горелово" Лебедеву в третий раз не смогли лишить мандата

Третий кассационный суд общей юрисдикции 14 сентября не стал лишать полномочий депутата МО "Горелово" Юлию Лебедеву, сообщила ЗАКС.Ру сама мундеп. Это была третья попытка муниципального совета обжаловать решение районного суда, который вернул мандат мундепу.

Идея обратиться в кассацию принадлежит главе МО Дмитрию Иванову. Он подал в суд еще летом. Лебедева рассказала ЗАКС.Ру, что представители администрации губернатора на заседании не стали поддерживать требования Иванова.

Напомним, Лебедеву лишили мандата после обращения губернатора Александра Беглова в апреле 2021 года. У нее в отчете о доходах и имуществе якобы были ошибки, которые, по мнению Смольного, не позволяли ей оставаться депутатом. Лебедевой удалось оспорить решение муниципального совета в районном суде.

Напомним, в 2021 году несколько десятков муниципальных депутатов были исключены из советов из-за ошибок в декларациях. Недавно прокуратура обратилась к МО "Владимирский округ" с требованием досрочно прекратить полномочия четверых мундепов, но совет не поддержал предложение.

Константин Леньков