Петербургские градозащитники объединились в новую общественную организацию

Градозащитники Северной столицы учредили новое общественное объединение "Общество защиты памятников "Старый Петербург"", рассказала ЗАКС.Ру бывший член президиума городского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Анна Капитонова. Организационное собрание общества состоялось накануне, 14 сентября, в музее-квартире Иосифа Бродского "Полторы комнаты" в доме Мурузи.

Как отмечается, новая организация объединила в первую очередь членов прежнего Совета петербургского отделения ВООПИиК. Объединение декларирует стремление развивать юридическое, градозащитное, научно-исследовательское и волонтерское направления работы, выстраивать диалог относительно защиты культурного наследия между градозащитниками, экспертами, властью и бизнес-сообществом.

Говоря о планах на ближайшее время, Капитонова заявила, что "пока всё находится в стадии организации".

Почетным председателем избран Александр Марголис, председателем Совета — Михаил Мильчик, его заместителями — Сергей Васильев и Александр Кононов. Кроме них, в Совет вошли глава "Института Петербурга" Алла Князькина, археолог Петр Сорокин, реставратор Мария Соболева, депутат Борис Вишневский и другие представители градозащитного сообщества.

Летом в петербургском ВООПИиК сменился руководитель. Перед этим ряд видных градозащитников, включая Капитонову и Александра Кононова, были исключены из организации. В середине июля кинорежиссер Александр Сокуров направил обращение к губернатору Александру Беглову из-за давления на градозащитное сообщество.