МО "Ульянка" не стало выступать с инициативой об отмене закона о реновации

Муниципальный совет МО "Ульянка" не будет обращаться в городской парламент с законодательной инициативой об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ). Депутаты не смогли прийти к общему мнению на заседании 15 сентября.

Предложение рассмотреть вопрос об обращении к депутатам ЗакСа внесли мундепы Роман и Алексей Аксенкины. За основу был взят документ, подготовленный депутатом из "Малой Охты" Павлом Журавлевым. Авторы обращения рассказали собравшимся, что принятый закон о КРТ вызвал волну критики от петербуржцев, которых может коснуться реновация. Братья Аксенкины настаивали, что закон должен быть отменен и никакая доработка ему не поможет.

Упомянули и недавнее решение губернатора Петербурга Александр Беглова предложить ЗакСу приостановить действие отдельных положений закона до 2024 года. Аксенкин считает, что это было нужно лишь для того, чтобы власти смогли "перегруппироваться" и выступить с новыми поправками, которые бы защищали интересы застройщиков, а не жителей.

Еще перед депутатами выступила местная жительница, которая высказала свои пожелания. Она уверена, что "переселенцам" должны предоставлять равноценное жилье с той же рыночной стоимостью, которое должно находиться в пределах того же муниципалитета.

Сомнения в целесообразности отмены закона появились у мундепа-единоросса, директора колледжа Валерия Андреева. Он уверен, что реновация – неизбежное явление, которое в Петербурге рано или поздно произойдет. Андреев заявил, что не очень осведомлен обо всех тонкостях закона, который стал одной из самых обсуждаемых тем этого лета. А без погружения в тему ему сложно принимать какие-либо решения. Он предложил вернуться к обсуждению на следующем заседании – через два месяца.

Глава "Ульянки" Оксана Хлебникова тоже воздержалась от резких высказываний про будущую новую реновацию, но отметила, что доработка документу необходима.

По итогам голосования поддержали инициативу пятеро, включая главу МО Хлебникову и ее зама Павла Кондрашова. Еще восемь человек решили воздержаться. Единственный голос против принадлежал единороссу Наталье Господиновой. Принять решение не удалось.

На сегодняшний день единственным муниципалитетом, который решил направить в парламент инициативу об отмене закона о реновации, стало "Автово". Глава МО Илья Шмаков уже отнес документ в Мариинский дворец. Также попытки предпринимались в МО "Большая Охта", МО "Владимирский округ", МО "Гражданка" и других округах, но там, как и в "Ульянке", голосов за не хватило.

Константин Леньков