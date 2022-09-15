Муниципалы "Большой Охты" отказались рассматривать вопрос об отмене закона о реновации

Местный совет МО "Большая Охта" на заседании 15 сентября не стал включать в повестку проект инициативы об отмене закона о комплексном развитии территорий (КРТ) в Петербурге. Этот документ от имени муниципалитета предложила внести в ЗакС депутат "Справедливой России" Манефа Королева.

По её словам, из 308 домов МО "Большая Охта" 42 - панельные "хрущевки", которые могут попасть под действие новой реновации.

Королева отметила, что закон о КРТ содержит размытые формулировки, которые могут трактоваться произвольно.

- Предлагаю полностью отменить его, чтобы снять социальное напряжение, которое возникло после его принятия, - заявила Королева.

Против включения вопроса в повестку высказался глава муниципалитета Николай Паялин. Он заявил, что тема КРТ не соотносится с полномочиями органов местного самоуправления.

- Вопрос комплексного развития территорий не относится к полномочиям местного самоуправления. А значит и выходить с инициативой законодательной мы просто не имеем права. "Большая Охта" - несмотря на то, что про неё пишут - популизмом не страдает, - сказал Паялин.

Он также добавил, что в частном порядке часто консультирует жителей по вопросам КРТ.

Из семи присутствовавших мундепов пятеро проголосовали против включения вопроса в повестку. Королеву поддержала только Яна Козинец.

Также совет отказался поддерживать инициативу Королевой о создании при муниципалитете общественного штаба по реновации.

Напомним, возможность внесения проекта об отмене закона о КРТ обсуждали несколько муниципальных советов Петербурга. Согласились выступить с такой инициативой только в МО "Автово". Местные депутаты уже направили свой законопроект в ЗакС.

Закон о КРТ подготовил губернатор Александр Беглов. В июне за две недели документ принял городской парламент. Большинство поправок, направленных на смягчение и уточнение этого закона были отклонены представителями "Единой России".

Против планов новой реновации выступили жители "хрущевок". Все лето они собирались у себя во дворах и подписывали обращения в различные инстанции. Смольный и ЗакС попытались успокоить народ заявлениями о том, что принятый закон - рамочный и что его нельзя было не принять, поскольку региональное законодательство нужно было привести в соответствие федеральному.

Председатель городского парламента Александр Бельский при этом объявил о создании общественного штаба по вопросам реновации и предложил, наряду с чиновниками и депутатами, войти туда жителям "хрущевок". Губернатор Беглов сначала публично заявил, что закон о КРТ еще не принят, а затем решил приостановить действие отдельных его положений до 2024 года. ЗакС должен будет одобрить это решение. Однако представители всех парламентских фракций, в том числе и тех, что в июне голосовали за "сырой" текст закона, заявили о поддержке предложения главы города.

Сергей Еремеев