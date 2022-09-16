"Наблюдатели Петербурга" подвели итоги довыборов

Координаторы общественной организации "Наблюдатели Петербурга" на пресс-конференции 16 сентября рассказали о результатах наблюдения за дополнительными выборами в муниципальные образования. Голосование прошло 11 сентября.

Координатор "Наблюдателей Петербурга" в Пушкинском районе Екатерина Белянкина рассказала, что на избирательных участках присутствовали некие "дружинники". Около зданий с участками дежурили люди, которые якобы собирали экзит-пулы, сообщила Белянкина.

- Все как один говорили, что они согласовывались с территориальной избирательной комиссией. Территориальная избирательная комиссия, конечно же, отрицала. Сказали, что это "Фонд содействия развитию". Чему они содействуют и что развивают, к сожалению, выяснить до сих пор не удалось, - рассказала координатор.

Ее коллега из Калининского района Алина Павлова сообщила, что во время подведения итогов голосования наблюдателям запретили сидеть близко к месту подсчета голосов. По ее словам, ни на одном участке района представителям организации якобы не удалось увидеть отметки в бюллетенях во время подсчета: не помогли даже ссылки на закон. Павлова сообщила, что лично ей следить за ходом подведения итогов на участке №499 якобы мешал сотрудник МВД:

- Полицейский, дежуривший на участке, встал передо мной и не давал посмотреть отметки на бюллетенях. Я двигаюсь вправо - он вправо, я двигаюсь влево - он влево.

О похожей ситуации рассказал координатор во Выборгскому району Никита Черняк. Он заявил, что ему следить за подсчетом голосов якобы мешало доверенное лицо одного из кандидатов: хватал за руки и загораживал бюллетени.

Черняк сообщил, что также наблюдателям мешали ознакомиться со списками избирателей. Это аргументировали наличием в документах персональных данных, добавил координатор. По его словам, большая часть реестра для надомного голосования была направлена из органов социальной защиты, а независимым наблюдателям зачастую отказывали в сопровождении урны. В таком случае комиссия с надомного голосования приходила с полными бюллетенями ящиками, отметил Черняк.

- Когда с урной уходил наш наблюдатель, то урна возвращалась с буквально парой бюллетеней, на многих [участках] урна пришла абсолютно пустая от 20 человек. Когда нашего наблюдателя не было на надомном голосовании, то урна приходила практически полная, - рассказал координатор по Выборгскому району.

Помощник координатора по Василеостровскому району Игорь Кабанов сообщил, что на этой территории предопределяющим стало выездное голосование: два участка направились в одну военную часть.

- И 114 УИК, и 116 УИК ходили в одну и ту же воинскую часть по одному и тому же адресу. Убедиться, что один и тот же курсант не голосовал в первом УИКе и во втором УИКе, никак не возможно, - считает Кабанов.

Ранее во время подведения итогов довыборов в Санкт-Петербургской избирательной комиссии заместитель председателя ГИК Олег Зацепа на вопрос ЗАКС.Ру ответил, что голосование курсантов на двух участках было единственным правильным решением. Это крупное учебное заведение с несколькими адресами, заявил Зацепа:

- Дело в том, что это не воинская часть, а военный институт. У этого учебного заведения несколько зданий, то есть несколько адресов, по которым действительно зарегистрированы курсанты по месту жительства. У них всех регистрация по месту жительства есть. И единственным правильным способом было организовать их голосование именно на двух избирательных участках.

Координаторы "Наблюдателей Петербурга" среди вероятных нарушений на прошедших выборах также назвали привлечение административного ресурса. По словам Белянкиной, встречались люди, якобы утверждавшие, что их заставило пойти голосовать руководство. Также представители наблюдателей рассказали про голосование без света в Пушкинском районе и о других ситуациях. О некоторых из них ЗАКС.Ру рассказывал в своем материале.

София Саттарова