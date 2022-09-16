Единороссы настроились на корректировку закона о КРТ  

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

Петербургские единороссы продолжают просвещать горожан на тему реновации. Несмотря на предложение губернатора Александра Беглова приостановить действие закона, у жителей города остались претензии к властям. Конкретных ответов на вопросы в городском отделении "Единой России" 16 сентября найти не удалось, зато представители партии выяснили, над чем стоит задуматься.

На встречу в общественном пространстве "СреДА" в качестве спикеров на тему закона о комплексном развитии территорий (КРТ) 16 сентября пригласили не только депутатов Государственной думы и Заксобрания Петербурга, но и экспертов:, юристку Ирину Баханович и директора юридической фирмы Сергея Руденко. Если первая пыталась обратить внимание присутствующих на явные недостатки закона, то Руденко рассказал о настроении у инвесторов.

Начать обсуждение решили с просмотров видеороликов с опросом жителей на тему реновации. Некоторые в зале сразу заметили, что антураж съемок не очень подходит обсуждаемой повестке. Респондентам задавали вопросы на фоне новых кварталов. Мужчину на видео спросили, что для него важнее при переселении: район, количество комнат или метраж. Отвечающий определиться не смог.

- У меня на самом деле ничего не принципиально, поскольку имею достаточно недвижимости. Меня все устраивает, - ответил мужчина.

Большинство опрошенных жителей на видео положительно отзывались о КРТ, объясняя это тем, что дома стареют и их стоит чем-то заменить. Однако просмотр творчества петербургского отделения ЕР внезапно прервал секретарь ячейки Сергей Боярский.

- Выключите, пожалуйста. Я хочу сделать замечание тем, кто их снимал. Я вижу недовольство в зале. Почему вы спрашивали о КРТ не у жителей хрущевок? Вы что меня позорите? Это не дело. Сейчас сидим осуждаем реновацию хрущевок, а вы спрашиваете людей, которые не имеют к этому никакого отношения, - возразил депутат.

Боярский для себя определил три основных момента, над которыми нужно поработать законодателям. Чтобы участники реновации могли получить жилье в том же районе, а также справедливый учет квадратных метров и комнат в новых квартирах, чтобы переселение не ухудшило условия проживания. Депутат ЗакСа Петербурга Алексей Цивилев, который сам проживает в хрущевке, рассказал, что, по его мнению, проблема с законом о реновации возникла из-за недоверия к городским властям.

- Даже если это написано, что люди могут двумя третями голосов выйти из этой программы, - они не верят в эту возможность. В этом большая проблема. Как раз это задача для партии, чтобы закон был для всех, чтобы вера в законодательство была неизбежна. Потому что для нас, депутатов, тоже тупик. Если мы прописываем закон, мы уверены, что он будет действовать. И он должен действовать, - рассказал Цивилев.

У депутата Госдумы Михаила Романова тоже прибавилось работы после принятия закона о КРТ. Он рассказал, что к нему поступили сотни обращений с просьбой "остановить снос" домов. В такой реакции единоросс обвинил фейки. Впрочем, некоторые обратившиеся к депутату жители, наоборот, жаловались на свои нынешние жилищные условия.

Депутат Заксобрания Антон Рудаков заявил, что "обратного пути" у него и его коллег нет - если закон будет приостановлен, то им придется работать над его корректировкой.

Ирина Баханович отметила, что региональный закон не включил федеральную норму, которая бы гарантировала равноценное жилье на замену. Она также заявила, что механизм определения компенсаций непрозрачен.

- У нас нет понимания, как будет считаться даже рыночная стоимость. Это, скорее всего, будет оценка инвесторов, как нам говорят сейчас. Это тоже нельзя давать на откуп, - сказала юристка.

Юрист Руденко посвятил свое выступление отношению инвесторов к жителям расселяемых домов. По его многолетнему опыту, на который он несколько раз ссылался, каждый застройщик заинтересован скорее начать работы и трепетно относится к запросам жителей.

- Инвестор договаривается, идет навстречу. Каждый день простоя - это миллионные потери. Когда я в Сети слышу критику программы и кто-то говорит, что всех вывезут в Металлострой насильно…. Я всегда задаю вопрос, а приведите пример. <...> Где хоть раз человек насильно уехал в какие-то жуткие условия. Все граждане, а их сотни, расселение которых я сопровождал, все уехали с улучшением жилищных условий. Инвестор договаривается до последнего, - утверждал Руденко.

Одна из слушательниц поинтересовалась, что станет с собственниками коммерческой недвижимости, если их дом попадает в программу реновации. В законе о КРТ совсем не упоминаются собственники подобных объектов. Спикеры ответили, что таким собственникам не дадут голосовать на собрании жильцов. Впрочем, по мнению Руденко, предприниматели "будут счастливы переехать в Шушары".

- Чем больше "человейник" - тем лучше. Проходимость больше. Есть какой-то уникальный бизнес, который именно в этой точке работает, но согласитесь, 99% собственников коммерческой недвижимости с радостью поедут. Нет транспортной доступности - великолепно. Все эти люди будут здесь, покупать в этом магазине - им деться некуда, - рассуждал юрист с многолетним опытом.

Автор вопроса оптимизма эксперта не разделила, намекнув, что беспокоится за некую клинику, специализирующуюся на безоперационном лечении рака. Подобные организации получают лицензию на оказание медицинских услуг на конкретный адрес, а не юрлицо. Боярский согласился, что такой пробел в законодательстве - неправильно.

Выступающие пришли к выводу, что в законе о реновации еще есть проблемные места, которые стоит проработать. В основном это то, о чем противники закона о КРТ и так рассказывали последние два месяца, с момента принятия закона. Сама встреча, по словам участников, и проводилась для того, чтобы собрать предложения недовольных.

Константин Леньков