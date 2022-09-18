В Москве на Пушкинской площади задержали пикетчика, требовавшего свободы для политзеков

Столичные правоохранители задержали на Пушкинской площади москвича, который вышел с одиночным пикетом в поддержку политических заключённых, информирует правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на супругу пикетчика.

Мужчину увезли в отдел полиции по району Тверской. На помощь к нему выехала адвокат от "ОВД-Инфо"* Юлия Трегубова.

Не так давно на Красной площади в Москве на фоне электоральной кампании задерживали пикетчика, выступавшего за выборы без нарушений.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов