В Петербурге на продажу выставили 10 аварийных расселенных зданий

В Петербурге Российский аукционный дом выставил на продажу 10 расселенных аварийных зданий, известил 19 сентября "Деловой Петербург". Издание указывает, что комитет имущественных отношений выбрал РАД в качестве продавца для реализации недвижимости взамен ранее занимавшегося торгами ГКУ "Имущество Петербурга".

Продаже подлежат здания на улице Гусева, 5, корп. 6, лит. А и на Железнодорожной улице, 29, лит. А; на набережной Обводного канала, 114, корп. 3, лит. А; а также на улице Васенко, 17, лит. А в Павловске; на Приморском шоссе, 684, лит. А в поселке Смолячково; на 2–й линии, 14, лит. А в Сестрорецке; на улице Мира, 10, лит. А в поселке Солнечное; на Речной улице, 41/1, лит. А и на Ленинградской улице, 121, лит. А в поселке Песочном и на Горской улице, 4, лит. А в Ломоносове.

Торги должны состояться в октябре, следующие лоты пока находятся в процессе подготовки.

Как отмечает издание, часть распродаваемой недвижимости признана объектами культурного наследия. Здания расположены в кварталах сложившейся застройки и могут быть реконструированы или капитально отремонтированы под жилье или же под нежилые цели.

Ранее правительство Ленобласти выставило на торги контрольный пакет акций отеля "Звёздный" в Сочи, рассчитывая получить за него 1,9 миллиарда рублей.