Эстония не выдаст визы россиянам, бегущим от частичной мобилизации

Эстонские власти не пойдут на предоставление убежища россиянам, которые стремятся избежать мобилизации. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас, на которую ссылается РИА "Новости".

Кроме того, как заявил глава МВД Вейко Коммусаар, в Эстонию не впустят обратно тех россиян, кто отправится для участия в военной спецоперации. Его слова опубликованы в местном издании ERR.

Ранее глава латвийского МИД заявил, что по соображениям безопасности его государство не будет выдавать гуманитарных и иных виз россиянам, которые стремятся таким образом уклониться от частичной мобилизации, объявленной в РФ 21 сентября.

Отметим, что в понедельник страны Балтии и Польша закрыли въезд для россиян, имеющих шенгенские визы. В конце августа Кая Каллас назвала российских туристов лицами, представляющими угрозу национальной безопасности.