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Новости 17:59

Эстония не выдаст визы россиянам, бегущим от частичной мобилизации

фото ЗакС политика Эстония не выдаст визы россиянам, бегущим от частичной мобилизации

Эстонские власти не пойдут на предоставление убежища россиянам, которые стремятся избежать мобилизации. Об этом сообщила премьер-министр Кая Каллас, на которую ссылается РИА "Новости".

Кроме того, как заявил глава МВД Вейко Коммусаар, в Эстонию не впустят обратно тех россиян, кто отправится для участия в военной спецоперации. Его слова опубликованы в местном издании ERR. 

Ранее глава латвийского МИД заявил, что по соображениям безопасности его государство не будет выдавать гуманитарных и иных виз россиянам, которые стремятся таким образом уклониться от частичной мобилизации, объявленной в РФ 21 сентября.

Отметим, что в понедельник страны Балтии и Польша закрыли въезд для россиян, имеющих шенгенские визы. В конце августа Кая Каллас назвала российских туристов лицами, представляющими угрозу национальной безопасности.


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