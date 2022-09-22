ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 9:25

Госдума в приоритетном порядке изучит вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных

фото ЗакС политика Госдума в приоритетном порядке изучит вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных

Депутаты Государственной думы РФ в ближайшее время примут решение о кредитных каникулах для мобилизованных, известил у себя в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", - заверил председатель Госдумы.

Кроме того, Володин вновь указал, что частичной мобилизации будут подлежать только "отслужившие, с боевым опытом, имеющие востребованную военно-учётную специальность".

Также парламентарий заявил, что никаких особенных преференций у думских депутатов в части мобилизации нет, их также могут призвать.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. После него глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках кампании могут призвать до 300 тысяч человек.

ЗАКС.Ру узнал у депутатов петербургского парламента об их намерениях мобилизоваться.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама