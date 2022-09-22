Госдума в приоритетном порядке изучит вопрос о кредитных каникулах для мобилизованных

Депутаты Государственной думы РФ в ближайшее время примут решение о кредитных каникулах для мобилизованных, известил у себя в Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Эти вопросы на контроле. Никто никого не бросит", - заверил председатель Госдумы.

Кроме того, Володин вновь указал, что частичной мобилизации будут подлежать только "отслужившие, с боевым опытом, имеющие востребованную военно-учётную специальность".

Также парламентарий заявил, что никаких особенных преференций у думских депутатов в части мобилизации нет, их также могут призвать.

Утром 21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в РФ. После него глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в рамках кампании могут призвать до 300 тысяч человек.

ЗАКС.Ру узнал у депутатов петербургского парламента об их намерениях мобилизоваться.