Активисты "Молодого Петербурга" носили по городу на спинах свои "хрущёвки" из-за опасения переехать в Шушары

Активисты "Молодого Петербурга" провели на просторах города акцию, целью которой было показать опасения горожан, чьи дома подпадают под действие закона о комплексном развитии территорий (КРТ), и которые опасаются переселения в отдалённые районы. Фото- и видеоотчёты о событии приведены в Telegram-канале объединения.

"Активисты проиллюстрировали страхи горожан перед перспективой принудительной "эвакуации" из обжитых кварталов куда-нибудь в Шушары или Колпино. Так себя чувствует большинство жителей, чьи дома могут попасть под программу расселения", - аргументировали манифест в движении.

Участники объединения напомнили, что власти обещали "не выкидывать" никого из расселяемых в рамках КРТ кварталов "на окраины", а также предоставить всем соразмерные их рыночной стоимости жилплощади компенсации. При этом в самом законодательстве, напомнили активисты, эти параметры не прописаны.

Напомним, что днём ранее, 21 сентября, Горсуд начал рассматривать иск к губернатору и Законодательному собранию Петербурга против закона о комплексном развитии территорий (КРТ).

Петербургский закон о реновации предполагает возможность сноса жилых домов 1957–1970 постройки, причем даже тех, что не имели аварийного статуса. Пока что его действие приостановлено.

Фото предоставлено движением "Молодой Петербург"