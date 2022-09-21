К иску против реновации присоединилось более 100 заявителей

Санкт-Петербургский городской суд 21 сентября начал рассмотрение иска к губернатору и Законодательному собранию Петербурга по оспариванию закона о комплексном развитии территорий (КРТ), передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Коллективный иск подали 25 человек. В суде их представляют Екатерина Гуленкова, Павел Кирдеев и Ольга Лихацкая.

В суд поступило 102 заявления о присоединении к иску, сообщила судья. По ее словам, люди прислали свои обращения и доказательства того, что они проживают в попадающих под реновацию "хрущевках".

Прокурор заявила, что не против включения этих заявителей в истцы. Представительница ЗакСа оставила вопрос на рассмотрение суда, а представительница губернатора выступила против. Она заявила, что считает привлечение ещё 100 человек "нагромождением процесса". В деле достаточно и уже имеющихся истцов, добавила представительница губернатора. Судья решила все же сделать подавших 102 заявления людей соистцами по делу.

Также она согласилась приобщить к делу ряд документов. В частности, решение совета МО "Автово" об инициативе по отмене закона о реновации и мнения уполномоченного по правам человека по ситуации. Эти бумаги подтверждают, что закон не доработан и может нарушать права широкого круга граждан, заявила в суде соистец Гуленкова.

Она добавила, что между правительством и прокуратурой действует соглашение о взаимодействии по законотворчеству. При этом, заключение прокуратуры на проект закона о реновации не поступало, отметила Гуленкова. По ее словам, это может влиять на законность порядка принятия законопроекта. Соистец попросила судью запросить данное соглашение и заключение прокуратуры на проект закона, но в этом было отказано.

Судья приобщила и документы от ЗакСа и губернатора. В том числе, возражения последнего на иск. Для ознакомления истцов с этими материалами рассмотрение дела отложили на 3 октября.

София Саттарова