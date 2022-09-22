Проект трехлетнего бюджета получил одобрение правительства

Правительство на прошедшем 22 сентября заседании одобрило проект бюджета на три года, сообщила 22 сентября пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства", — гласит сообщение в Telegram. Отмечается, что при формировании проекта бюджета правительство "исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента".

Ранее сообщалось о том, что подготовленный федеральный бюджет будет дефицитным в следующие три года. В 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024-м — 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. Ожидается, что в следующем году доходы бюджета составят 26 триллионов рублей, а расходы — 29 триллионов рублей.