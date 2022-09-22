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Новости 18:03

Проект трехлетнего бюджета получил одобрение правительства

фото ЗакС политика Проект трехлетнего бюджета получил одобрение правительства

Правительство на прошедшем 22 сентября заседании одобрило проект бюджета на три года, сообщила 22 сентября пресс-служба кабмина в своем Telegram-канале.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов одобрен на заседании правительства", — гласит сообщение в Telegram. Отмечается, что при формировании проекта бюджета правительство "исходило из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и поручений президента".

Ранее сообщалось о том, что подготовленный федеральный бюджет будет дефицитным в следующие три года. В 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024-м — 1,4% ВВП, а в 2025-м — 0,7% ВВП. Ожидается, что в следующем году доходы бюджета составят 26 триллионов рублей, а расходы — 29 триллионов рублей.


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