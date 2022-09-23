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Новости 10:20

Общество "Старый Петербург" требует прекратить практику частичного сноса исторических домов

фото ЗакС политика Общество "Старый Петербург" требует прекратить практику частичного сноса исторических домов

Общественное объединение "Старый Петербург" выпустило заявление, которое посвящено практике демонтажа исторических зданий, признанных аварийными. Речь идет о частичном сносе старинных домов с санкции КГИОП и тех случаях, когда снос преподносится как спасение объекта от дальнейшего разрушения. По мнению авторов документа, все чаще профильный комитет идет навстречу недобросовестным застройщикам во вред историческому облику города. В качестве примеров называются ситуации с домом Салтыковой, домом Шагина, зданием бывшей типографии Брокгауза и Ефрона.

"Предметом охраны здания-памятника не может являться только лицевой фасад и отдельные элементы, включенные в предмет охраны. В конструкциях здания-памятника должны всегда охраняться его исторические стены в дошедшем до нас объёме, т. е. объёмно-пространственное решение здания. Дом-памятник - это совокупность основных капитальных конструкций, сберечь которые – основная задача реставраторов", - гласит главный постулат градозащитников.

Помимо чиновников, авторы призывают членов петербургского отделения ИКОМОС, краеведов, архитекторов, реставраторов и профильных экспертов поддержать их тезисы и руководствоваться положениями заявления в дальнейшей работе.

Отметим, что нынешним летом жалобы петербургских градозащитников на необоснованное, с их точки зрения, уничтожение исторического наследия, были услышаны главой СК Александром Бастрыкиным.

фото: "Живой город"


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