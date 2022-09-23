Общество "Старый Петербург" требует прекратить практику частичного сноса исторических домов

Общественное объединение "Старый Петербург" выпустило заявление, которое посвящено практике демонтажа исторических зданий, признанных аварийными. Речь идет о частичном сносе старинных домов с санкции КГИОП и тех случаях, когда снос преподносится как спасение объекта от дальнейшего разрушения. По мнению авторов документа, все чаще профильный комитет идет навстречу недобросовестным застройщикам во вред историческому облику города. В качестве примеров называются ситуации с домом Салтыковой, домом Шагина, зданием бывшей типографии Брокгауза и Ефрона.

"Предметом охраны здания-памятника не может являться только лицевой фасад и отдельные элементы, включенные в предмет охраны. В конструкциях здания-памятника должны всегда охраняться его исторические стены в дошедшем до нас объёме, т. е. объёмно-пространственное решение здания. Дом-памятник - это совокупность основных капитальных конструкций, сберечь которые – основная задача реставраторов", - гласит главный постулат градозащитников.

Помимо чиновников, авторы призывают членов петербургского отделения ИКОМОС, краеведов, архитекторов, реставраторов и профильных экспертов поддержать их тезисы и руководствоваться положениями заявления в дальнейшей работе.

Отметим, что нынешним летом жалобы петербургских градозащитников на необоснованное, с их точки зрения, уничтожение исторического наследия, были услышаны главой СК Александром Бастрыкиным.

фото: "Живой город"