Комиссия ЗакСа утвердила состав Общественного штаба по реновации

Постоянная комиссия по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Законодательного собрания Петербурга 26 сентября рассмотрела вопрос о формировании Общественного штаба по комплексному развитию территорий, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Глава комиссии Валерий Гарнец напомнил, что штаб решили создать для обсуждения всех вопрос реновации с жителями.

Он добавил, что поручил создать штаб - спикер ЗакСа Александр Бельский. Ранее он в своем Telegram-канале опубликовал список тех, кто должен войти в организацию. Часть из них выбрана голосованием на сайте ЗакСа.

На заседании комиссии Гарнец заявил, что им поступили просьбы заменить одного члена штаба на другого, но так сделать нельзя. Если кто-то хочет отказаться от участия в обсуждении реновации, он может это сделать, добавил депутат.

Против утверждения предложенного состава штаба не голосовал никто. Воздержался только депутат от "Яблока" Борис Вишневский, остальные поддержали документ.

София Саттарова