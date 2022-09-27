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Новости 17:58

Суд в Петербурге отпустил из-под стражи фигурантов дела о гибели пациентов после обследования желудка

фото ЗакС политика Суд в Петербурге отпустил из-под стражи фигурантов дела о гибели пациентов после обследования желудка

Октябрьский райсуд Петербурга изучил ходатайство следствия о продлении мер пресечения в виде содержания под стражей фигурантов уголовного дела о гибели пациентов после прохождения обследования желудка в Городском консультативно-диагностическом центре (ГКДЦ) № 1.

Следствие просило оставить всех участников разбирательства в СИЗО, уточняет объединённая пресс-служба судов города.

Фигурантов в лице сотрудниц медучреждения Александры Феофановой, Натальи Суровенко и Елены Медведевой обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), а гендиректора ГКДЦ Евгения Попова — ещё и в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

По версии следствия, изменять меру пресечения для участников процесса не имело нужды, так как они обвиняются в совершении тяжкого преступления и могут скрыться либо как-то повлиять на ход разбирательства.

Из СИЗО фигурантов суд просили освободить как их адвокаты, так и родные.

Суд в свою очередь счёл, что в содержании под стражей участников процесса больше нет необходимости.

Как итог, для всех выбрали домашний арест, запретив им общение с любыми людьми кроме следователей и родственников, а также использование интернета.

Напомним, о гибели пациентов, проходивших обследование желудка в ГКДЦ № 1, стало известно в конце января. По версии следствия, виной всему стало использование не входящего в список медпрепаратов контраста на основе сульфата бария. Всего погибло семь человек.


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