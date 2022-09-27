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Группа АИГЕЛ объявила об отмене концерта в Петербурге из-за попадания в список "запрещённых" исполнителей

фото ЗакС политика Группа АИГЕЛ объявила об отмене концерта в Петербурге из-за попадания в список "запрещённых" исполнителей

Электронный хип-хоп дуэт АИГЕЛ известил об отмене своего петербургского концерта, который был запланирован на 16 декабря, о чём поспешил сообщить поклонникам в своём паблике "ВКонтакте", предложив всем сдать билеты.

Группа объяснила упразднение концертов попаданием в список "запрещённых" к выступлению музыкантов.

"Дорогие друзья, к сожалению 1 сентября 2022 года группа АИГЕЛ попала в список артистов, концерты которых "не рекомендованы" на территории РФ. Клубы городов вынуждены отменить наши выступления под давлением властей", - рассказали музыканты.

Кроме Петербурга, АИГЕЛ должны были выступить в Краснодаре, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Москве.

Напомним, что последним с отменой своих концертов столкнулся "Сплин", чей фронтмен Александр Васильев поддержал уехавших из РФ музыкантов.

Ранее "Фонтанка", ссылаясь на свои источники, опубликовала список исполнителей, чьи выступления "нежелательны" ввиду их критического отношения к военной спецоперации.

Фото: официальный паблик АИГЕЛ / "ВКонтакте"


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