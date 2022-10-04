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Выборы - 2022

Новости 10:06

Горизбирком исключил из ТИК №22 члена от "Единой России"

фото ЗакС политика Горизбирком исключил из ТИК №22 члена от "Единой России"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 4 октября согласовала досрочное прекращение полномочий члена территориального избиркома №22 Екатерины Скворцовой. Трансляция заседания шла в группе Горизбиркома в соцсети "ВКонтакте".

Скворцова в комиссии представляла партию "Единая Россия". Член Горизбиркма Юрий Кузьмин сообщил, что уже экс-член ТИК №22 подала личное заявление. 

На освободившееся место ГИК объявил прием предложений. Он продлится с 5 по 20 октября.

Напомним, после довыборов в муниципалитеты в сентябре 2022 года у Горизбиркома возникли вопросы к голосованию в МО "Светлановское" на избирательном участке №354. ГИК заявил, что проводит проверку участковой комиссии и вышестоящей ТИК №22. Пока Горизбиркома итогами разбирательства публично не поделился.

София Саттарова


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