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Новости 11:56

Прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки в Курортном районе

фото ЗакС политика Прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки в Курортном районе

Прокуратура Курортного района отчиталась 4 октября об успехах в борьбе с незаконной свалкой на Транспортной улице в Сестрорецке. Как следует из сообщения ведомства, в ходе проверки на землях, граничащих с гаражным кооперативом "Сестрорецк", была обнаружена незаконная свалка.

Правообладателем участков оказалось ООО "Северо-Запад Инвест". Прокурор внес представление в адрес гендиректора компании с требованием убрать незаконную свалку. Представление было рассмотрено и удовлетворено, виновник был привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщили в надзорном ведомстве.

"В настоящее время несанкционированная свалка полностью ликвидирована", — добавили в прокуратуре.

Ранее прокуратура Московского района потребовала привести в порядок дом Степнова на Заставской улице.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"


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