Суд в Москве не стал заочно арестовывать журналистку Марину Овсянникову

Судья Басманного райсуда Москвы Наталия Дударь отказала в заочном аресте бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой, сообщает издание "Вот Так", ссылаясь на информацию, полученную от своего корреспондента в зале судебного заседания.

Днём ранее, 4 октября, об аресте журналистки ходатайствовало следствие.

Ранее Марину Овсянникову объявили в федеральный розыск из-за её побега из-под домашнего ареста вместе с 11-летней дочерью.

Против журналистки возбуждено уголовное дело о распространении фейков про Вооружённые силы РФ (ст. 207.3 УК РФ) из-за одиночного пикета в центре Москвы 15 июля.