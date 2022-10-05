Вишневский поинтересовался у Беглова о появившихся у Петербурга "дополнительных тратах"

Депутат городского Заксобрания Борис Вишневский обратился к губернатору Александру Беглову в попытке выяснить, какими именно нормативными актами обставлено предоставление Петербургом помощи недавно вошедшим в состав России территориям. Копию запроса парламентарий опубликовал 5 октября в своем Telegram-канале.

В своем обращении Вишневский сослался на высказанный во вторник призыв Беглова рачительно подходить к вопросам расходования бюджетных средств. Свою позицию губернатор тогда обосновал наличием у Петербурга "дополнительных трат" и "других расходных обязательств", включая необходимость "помогать новым субъектам, <...> нашему Мариуполю и по другим направлениям".

"Прошу Вас сообщить, какими именно законами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга или иными юридическими актами, в соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса РФ, установлены расходные обязательства бюджета Санкт-Петербурга по помощи "новым субъектам"", — попросил Беглова Вишневский. Кроме того, депутат полюбопытствовал, "когда соответствующие законы или юридические акты успели принять", если Совет Федерации одобрил вхождение новых территорий в состав России непосредственно в тот день, когда Беглов высказывался об урезании трат.

В конце сентября вице-губернатор Алексей Корабельников признал, что деньги на восстановление Мариуполя и помощь его жителям частично выделяются из бюджета Петербурга. До этого источники финансирования работ неоднократно пытался выяснить депутат Вишневский. Незадолго до признания Корабельникова он получил официальный ответ от вице-губернатора Николая Линченко, в котором тот заверял народного избранника, что восстановление донбасского города ведется Петербургом не из бюджетных средств.