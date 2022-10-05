Следствие предъявило окончательное обвинение Илье Яшину*

Следствие предъявило окончательное обвинение оппозиционеру Илье Яшину* по возбужденному против него уголовному делу о распространении фейков про российскую армию (ст. 207.3 УК РФ), гласит запись, появившаяся 5 октября в Telegram-канале политика.

В своем посте Яшин* привел выдержку из обвинительного документа. Согласно тексту, в вину политику ставится "неприязнь к политической системе РФ" и отрицание "явной необходимости обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР".

Также следователь указывает на то, что Яшин* отдает себе отчет в том, что "является публичным лицом, в связи с чем его деятельность вызывает повышенный интерес неопределенного круга лиц, а высказываемые личные утверждения воспринимаются ими как достоверные".

Как уточнил оппозиционер, дело против него должно поступить на рассмотрение в суд до конца текущего октября.

Уголовное дело против Яшина* было возбуждено в минувшем июле, в тот момент он отбывал назначенные судом 15 суток административного ареста якобы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). Как позже рассказал оппозиционер, уголовное дело против него завели после интервью Юрию Дудю**, в котором он заявил о нежелании покидать Россию, а поводом стала трансляция, в которой он изложил официальную позицию Минобороны по поводу событий в украинской Буче, но не стал с ней публично солидаризироваться.

*Минюст внёс Илью Яшина в реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента

**Минюст внёс Юрия Дудя в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента