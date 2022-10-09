ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 16:35

Беглов рассказал об итогах ушедшей рабочей недели

фото ЗакС политика Беглов рассказал об итогах ушедшей рабочей недели

Петербургский глава Александр Беглов по воскресной традиции подвёл итоги уходящей недели, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Так, шестеро петербуржцев получили правительственные премии за научно-практические разработки в области педиатрии и подготовки кадров для высокотехнологичных производств. Отдельно премировали туристический проект ATG TICKETS+, благодаря которому можно забронировать экскурсии в музеях города на Неве и Ленобласти.

Кроме того, Беглов вспомнил о своём выступлении в Совете Федерации, в ходе которого высказал опасения по поводу новых инициатив Минфина РФ по распределению налогов.

Петербургу, продолжил губернатор, дали новый инфраструктурный кредит в размере 8 млрд рублей на возведение двух веток метро.

Наконец, резюмировал Беглов, на отдых в санаторий Северной столицы приехали блокадники, живущие в Карелии, а площадь в Невском районе получит название в честь Мариуполя.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Дзен.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости9 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама