Беглов рассказал об итогах ушедшей рабочей недели

Петербургский глава Александр Беглов по воскресной традиции подвёл итоги уходящей недели, о чём сообщил в своём Telegram-канале.

Так, шестеро петербуржцев получили правительственные премии за научно-практические разработки в области педиатрии и подготовки кадров для высокотехнологичных производств. Отдельно премировали туристический проект ATG TICKETS+, благодаря которому можно забронировать экскурсии в музеях города на Неве и Ленобласти.

Кроме того, Беглов вспомнил о своём выступлении в Совете Федерации, в ходе которого высказал опасения по поводу новых инициатив Минфина РФ по распределению налогов.

Петербургу, продолжил губернатор, дали новый инфраструктурный кредит в размере 8 млрд рублей на возведение двух веток метро.

Наконец, резюмировал Беглов, на отдых в санаторий Северной столицы приехали блокадники, живущие в Карелии, а площадь в Невском районе получит название в честь Мариуполя.