За два года у российских чиновников изъяли незаконного имущества на два миллиарда долларов

За прошедшие два года российские суды обратили в пользу государства необоснованное имущество чиновников на сумму, почти достигающую двух миллиардов долларов, заявил 17 октября генпрокурор Игорь Краснов.

Краснов отметил, что российские прокуроры имеют право предъявлять иски в адрес госслужащих, не предоставивших доказательств законности нажитого имущества. "Только за последние два года судами его взыскано на сумму, эквивалентную двум миллиардам долларов", — приводит ТАСС его слова, сказанные на встрече с руководителем Национального антикоррупционного комитета Саудовской Аравии Мазином бин Ибрагимом Аль-Кахмусом в Эр-Рияде.

"В России выстроена эффективная система контроля за доходами, расходами и оборотом имущества государственных служащих и их близких родственников", — поделился Краснов своим мнением.

В сентябре сообщалось о росте количества коррупционных дел в Петербурге.

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