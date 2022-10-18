В Кремле заявили об отсутствии указа о прекращении частичной мобилизации

Президент Владимир Путин не подписывал указ о завершении частичной мобилизации в России, однако часть регионов справилась с заданием и там призыв из запаса завершен, заявил 18 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Пока таких решений не было", — приводит "Интерфакс" ответ Пескова на вопрос о прекращении частичной мобилизации.

"Вы знаете, что Министерством обороны для каждого региона были установлены показатели по численности мобилизационной, и регионы констатируют, что мобилизационные задания выполнены. Таким образом, сам процесс вот этой частичной мобилизации, он уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились", — добавил Песков.

"Что касается президентского указа, в настоящий момент его нет, мы будем вас информировать", — пообещал представитель Кремля.

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что план по частичной мобилизации выполнен на две трети, а сама она будет завершена "примерно в течение двух недель". В понедельник об остановке призыва сообщили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В свою очередь, глава Петербурга Александр Беглов накануне сменил главу мобилизационного управления.