Следственный комитет завершил расследование дела адвоката Талантова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против адвоката Дмитрия Талантова, сообщило 18 октября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на сообщение на сайте Главного следственного управления СК по городу Москве. Юрист, в частности, представлял интересы бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, осужденного в сентябре на 22 года строгого режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Непосредственно имя Талантова в сообщении на сайте ГСУ не упоминается, однако по сумме косвенных признаков можно понять, что речь идет именно о нем. Адвокат обвиняется по трех эпизодам распространения заведомо ложной информации о российской армии (пп. "а", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и по двум эпизодам возбуждения ненависти или вражды с использованием служебного положения (п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, в марте и апреле 2022 года Талантов публиковал в соцсетях "под видом достоверных сообщений <...> заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции". Этим он якобы дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы, полагают в СК.

"Также публикации адвоката содержали сведения, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей власти, выраженные в негативных оценках их деятельности", — указали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем его намерены передать в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Талантов был задержан в конце июня в Ижевске по делу о распространении фейков про армию по мотивам ненависти или вражды, вскоре после этого суд отправил его в СИЗО. В середине сентября возбужденное против адвоката дело дополнили четырьмя новыми эпизодами.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов