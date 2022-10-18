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Новости 17:41

Следственный комитет завершил расследование дела адвоката Талантова

фото ЗакС политика Следственный комитет завершил расследование дела адвоката Талантова

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против адвоката Дмитрия Талантова, сообщило 18 октября "ОВД-Инфо"* со ссылкой на сообщение на сайте Главного следственного управления СК по городу Москве. Юрист, в частности, представлял интересы бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, осужденного в сентябре на 22 года строгого режима по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Непосредственно имя Талантова в сообщении на сайте ГСУ не упоминается, однако по сумме косвенных признаков можно понять, что речь идет именно о нем. Адвокат обвиняется по трех эпизодам распространения заведомо ложной информации о российской армии (пп. "а", "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и по двум эпизодам возбуждения ненависти или вражды с использованием служебного положения (п. "б" ч. 2 ст. 282 УК РФ).

По версии следствия, в марте и апреле 2022 года Талантов публиковал в соцсетях "под видом достоверных сообщений <...> заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих при проведении специальной военной операции". Этим он якобы дискредитировал органы государственной власти и Вооруженные силы, полагают в СК.

"Также публикации адвоката содержали сведения, направленные на возбуждение ненависти и вражды в отношении представителей власти, выраженные в негативных оценках их деятельности", — указали в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем его намерены передать в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, Талантов был задержан в конце июня в Ижевске по делу о распространении фейков про армию по мотивам ненависти или вражды, вскоре после этого суд отправил его в СИЗО. В середине сентября возбужденное против адвоката дело дополнили четырьмя новыми эпизодами.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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