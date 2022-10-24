Шесть потенциальных покупателей фабрики IKEA приехали осмотреть завод в Тихвине

Шестеро бизнесменов, изъявивших желание приобрести фабрику IKEA, в формате инкогнито приехали осмотреть производство на заводе в Тихвине, передаёт 78.ru, ссылаясь на информацию, полученную от представителя профсоюза лесных отраслей Александра Илларионова.

Он сообщил, что в течение трёх дней предпринимателям будут демонстрировать заводские мощности предприятий, которые кроме Тихвина также базируются в Великом Новгороде и Вятке.

Потенциальные покупатели бизнеса являются российскими предпринимателями. При этом во время демонстрации активов все соблюдали анонимность и осматривали фабрику в идентичных жёлтых жилетах.

В начале марта IKEA сообщила о намерении покинуть Россию в связи со спецоперацией на Украине. Компания остановила свои заводы, вновь запустив их в конце сентября, при этом в Тихвине оказалась уволена половина работников. По всей России работы лишились в общей сложности 10 тысяч сотрудников.