Парламент Петербурга одобрил губернаторскую поправку к корректировке бюджета на 2022 год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 2 ноября рассмотрели поправки к корректировке бюджета на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Большинством голосов парламентарии одобрили предложение губернатора.

Согласно поправкам главы города, доход бюджета на 2022 год составит 1,107 трлн рублей, а расход – 1,066 трлн рублей. Профицит будет равен 41,8 млрд рублей, следует из документа.

Депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов раскритиковал поправку губернатора. Он заявил, что нельзя голосовать за разные предложения в одном документе. Депутат может быть согласен с увеличением средств на закупку автобусов, но против направления денег "Метрострою". Глава бюджетно-финансового комитета (БФК) ЗакСа Михаил Барышников и представитель губернатора в парламенте Константин Сухенко заявили, что предложение главы горда подробно рассмотрели на заседании БФК и поддержали там. Все вопросы можно было обсудить в рабочем режиме на заседании комиссии, добавил Сухенко.

Также депутаты проголосовали за поправку бюджетно-финансового комитета ЗакСа. Там предложили перераспределить деньги между объектами адресной инвестиционной программы на создание магистрали М-32 на участке М-49 до Приморского шоссе.

К рассмотрению на заседании ЗакСа не допустили два предложения от парламентариев: фракции "Яблоко" об увеличении расходов на расселение коммунальных квартир на 1 млрд рублей за счет сокращения резервного фонда и депутата от "Единой России" Александра Кущака о выделении дополнительных денег на культурные мероприятия. Эти предложения ранее не одобрила бюджетная комиссия при губернаторе. Если поправки не поддержаны бюджетной комиссией, то они не выносятся на голосование парламента, пояснил на заседании 2 ноября депутат от "Единой России" Денис Четырбок.

Подробнее о поправке главы города к корректировке бюджета на 2022 год — в материале ЗАКС.Ру. К предложениям губернатора у депутатов возникли вопросы, но их все же поддержали.

София Саттарова