Суд в Подмосковье рассмотрит дело умершего неонациста Тесака и его соратников

Мытищинский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении группы неонацистов, в том числе против ныне покойного Максима Марцинкевича, также известного как Тесак, рассказал 7 ноября "Коммерсантъ". Как сообщает издание, материалы дела в суд передала Генеральная прокуратура РФ.

Как рассказал "Коммерсанту" представляющий интересы семьи Марцинкевича адвокат Алексей Михальчик, Генпрокуратура подписала обвинительное заключение по делу на прошлой неделе. Помимо Тесака в список фигурантов вошли Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев, Алексей Гудилин и Семен Токмаков. Всех их обвиняют в убийстве двух и более лиц по мотивам политической ненависти особо жестоким способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Речь идет об убийствах, совершенных в 2003 и 2007 годах на территории Смоленской области и Подмосковья.

По официальной версии, Тесак покончил с собой в колонии осенью 2020 года. Тот факт, что его имя фигурирует в деле, объясняется позицией его отца, который отказался от прекращения разбирательства в связи со смертью сына. Теперь же он рассчитывает добиться прояснения обстоятельств гибели Тесака, поскольку не верит в его суицид.

В конце октября сообщалось о том, что Следственный комитет завершил расследование дела Тесака и его подельников.

Фото: ВКонтакте / Максим Марцинкевич