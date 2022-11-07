Новым главредом ИА REGNUM стала член СПЧ Марина Ахмедова

Должность главного редактора информационного агентства REGNUM получила член президентского Совета по правам человека Марина Ахмедова, гласит информация на сайте СМИ.

До текущего назначения Ахмедова работала на посту замглавреда журнала "Русский репортер", а также обозревателем журнала "Эксперт". Кроме того, журналистка пишет рассказы и романы.

Напомним, ИА REGNUM известило о прекращении своего вещания 2 ноября. Являвшийся на тот момент главредом издания Модест Колеров сообщал, что решение было обусловлено тем, что собственник управляющей компании ИА, не объяснив редакции причин, поменял руководителей компании, которая управляет агентством.

Фото: Марина Ахмедова / "ВКонтакте"