Депутаты ЗакСа утвердили корректировку бюджета на 2022 год

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 9 ноября в третьем чтении приняли корректировку бюджета города на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Согласно документу, доходы составят 1,107 трлн рублей, а расходы – 1,066 трлн рублей. Профицит будет равен 41,8 млрд рублей.

Резервный фонд правительства Петербурга вырастает до 48,2 млрд рублей. Изначально он составлял 27,5 млрд рублей, в ходе корректировки его увеличили на 20,7 млрд рублей. При этом еще 4,49 млрд рублей правительство добавило самостоятельно при перераспределении денег.

В рамках корректировки бюджетные деньги направили на повышение зарплат госслужащим, закупку автобусов, увеличение фондов по помощи предпринимателям и другие цели. Сокращения коснулись средств на проведение праздников и на участие или организацию международных мероприятий.

Первый вариант корректировки бюджета губернатор представил в начале сентября 2022 года. В октябре администрация города представила депутатам поправки к документу.

София Сатарова