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Новости 15:47

Госдума приняла закон об универсальном пособии для семей с детьми

фото ЗакС политика Госдума приняла закон об универсальном пособии для семей с детьми

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, вводящий универсальное пособие для малоимущих семей с детьми, которое будет выплачиваться по единым правилам для всех категорий получателей. На его реализацию из федерального и регионального бюджетов в следующем году потратят 1,7 трлн рублей, а выплаты начнутся с 1 января, напоминают на сайте нижней палаты. Пособие полагается тем семьям с детьми, в которых доход на одного человека не дотягивает до прожиточного минимума.

"Еще одно важное решение — семьи с доходом ниже одного прожиточного минимума на человека получат возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную выплату вне зависимости от количества детей. Сейчас родители могут это сделать только при рождении второго ребенка", - рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Закон предполагает выплату пособий трех типов: в каждом из случаев оно составит 50%, 75% и 100% от регионального прожиточного минимума, в зависимости от степени нуждаемости той или иной семьи.


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